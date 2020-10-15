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Yunanistan'a büyük şok! Dünya devi şirket kepenk indirip Türkiye'ye geliyor...

Yunanistan, dünya devi şirketin kepenk indirme kararı ile sarsıldı. Binlerce insana istihdam sağlayan şirketin ayrılışı istihdamı olumsuz etkileyecek. Yunanistan'ı sarsan bir diğer şok ise, dünya devi şirketin Türkiye'ye gelecek olması... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Dünya / 15 Ekim 2020 Perşembe 09:06
Yunanistan'a büyük şok! Dünya devi şirket kepenk indirip Türkiye'ye geliyor...

Koronavirüs salgını ve ekonomik kriz ile boğuşan Yunanistan, dünya devi Bosch Siemens Hausegerate-Pitsos şirketinin ülkeden ayrılacak olması ile derinden sarsıldı. Şirketin, Türkiye'ye gelecek olması ise Yunanistan'ın üzüntüsünü ikiye katladı.

KEPENK İNDİRDİ, TÜRKİYE'YE GELİYOR

Almanya'nın dünya devi şirketi Bosch Siemens Hausegerate-Pitsos Yunanistan'dan çıkma kararı aldı. Şirket resmi açıklama ile kararı duyurdu. Açıklamaya göre 31 Aralık 2020 itibarıyla şirketin faaliyetleri sona erecek.

Şirketin faaliyetlerini Türkiye'de devam ettireceği de bildirildi.

YUNANİSTAN'DA İSTİHDAMA AĞIR DARBE

Yunanistan, dev şirketin kararı ile derinden sarsılırken, ülkede istihdamın olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Paniğe kapılan Yunanistan Metal İşçileri Federasyonu, bir açıklama yayınladı. Açıklamada, yüzlerce insanın işsiz kalacağı belirtildi. Buna karşı önlem alınması istendi.

MİÇOTAKİS'E MEKTUP GÖNDERDİLER

POEM, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gönderdiği mektupta, bu kararın geri alınması için girişimde bulunulması çağrısında bulunarak, BHS-Pitsos'un imalatını durdurma planının istihdam ve ihracatı olumsuz etkileyeceği uyarısı yapıldı.

YUNANİSTAN'DAN AYRILAN AYRILANA

Daha önce de Yunanistan'dan birçok şirket çekilmişti. Otomotiv firması BMW ve Daimler'e ait Free Now Group da 28 Şubat'ta ülkedeki operasyonuna son vermişti.

Hazır gıda firması Pizza Hut ise 30 Temmuz'da Yunanistan'daki 17 dükkanını kapatmıştı.

1865'TE KURULDU

Yunanistan'da 1865'te kurulan ve genelde beyaz eşya üreten Pitsos, 1 Ocak 2015'te Bosch ve Siemens'ten oluşan konsorsiyuma 3 milyar euroya satılmıştı.

BSH-Pitsos, daha önce 2018 yılında üretimine son vereceğini açıklamıştı ancak çalışanların ve politikacıların baskısıyla bu kararını askıya almıştı.

Yunanistan

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