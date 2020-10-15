Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kötü haberi verdi! İşte alarm veren şehirler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu ve illerdeki durumlara dikkat çekti. Bazı illerde son bir ayda yüzde 50 oranında artış yaşanması dikkat çekti. Azalmanın olduğu iller de Bakan Koca'nın paylaştığı veriler içinde yer alıyor. Öte yandan Türkiye'nin koronavirüs tablosu belli oldu. İşte detaylar... Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.



Koca, İstanbul'da büyük oranda belirgin artışın olduğunu bildirerek, 'Balıkesir, Bilecik, Bursa illerimizde artışı daha belirgin görüyoruz. Ankara, Kayseri, Malatya'nın daha aşağıya düştüğünü görmüş oluyoruz.' diye konuştu. Vaka sayılarındaki son durumu değerlendiren Koca, şu bilgileri verdi:



'İzmir son 1 ay içinde yaklaşık yüzde 50 azalış. İzmir'de de son 3 günde yüzde 5'e yakın bir artış görüyoruz. Genel seyrin İzmir'de iyi olduğunu ama orada da özellikle son günlerdeki bu kısmi artışla tedbirlerin daha yoğun bir şekilde, hassasiyetle devrede olması gerektiğini görmüş oluyoruz.'



Koca, 'Ankara'da azalma yüzde 60 kadar oldu. Yani yüzde 40'a kadar, neredeyse üçte birine kadar inmiş durumda. Fakat son 3 günde yüzde 60 azalıştan sonra, yüzde 4 gibi bir artışı görüyoruz. Yatışlarda daha bir değişiklik olmadığını, yatışa yansımadığını görmüş oluyoruz. O nedenle bu azalışla birlikte bu artışın önümüzdeki günlerde daha yakın tedbirlere uyarak azalmasını mutlak sağlamalıyız.' dedi.



'Bursa'da koronavirüs vaka sayısında yüzde 35 artış olduğu görülüyor'



Bakan Koca Kocaeli'de son 1 ayda koronavirüs vaka sayısında yüzde 30 artış olduğu açıkladı. Kocaeli'deki vaka yoğunluk haritası Hayat Eve Sığar uygulamasında böyle görüntülendi.



Bakan Koca son bir ayda Denizli'de yüzde 35 artış yaşandığını açıkladı. Denizli Valiliği önceki gün koronavirüsle mücadele kapsamında hazırladığı “Bireysel sorumluluğumuz bizi toplumsal zafere taşısın” temalı kamu spotuyla, virüse yakalanan bir hastanın tedavisi boyunca çektiği acı ve güçlükleri vatandaşlara anımsatmıştı.



Koca, Balıkesir'de yüzde 50'ye yakın artış yaşandığını aktardı. Balıkesir'de vaka sayılarının yoğun olduğu bölgelerde karantina uygulamaları gerçekleştirilmeye devam ediyor.



Kahramanmaraş'ta son 1 ayda yaşanan yüzde 25 artış Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk tablosuna böyle yansıdı.



Bakan Koca, 'Bilecik'te sayı az olmak birlikte yüzde 50 artış olduğunu son aya göre görmüş oluyoruz.' açıklamasını yaptı.



Bakan Koca İstanbul'da son bir aydaki artışı 'İstanbul'da son 1 ay içindeki artış ortalama yüzde 50 oranında' kelimeleri ile aktardı.



Bakan Koca açıklamalarına şöyle devam etti: Türkiye'nin en zengin ülkeler arasında olmamasına rağmen salgında en cömert ülkelerden biri olduğunu vurgulanıyor. DSÖ Türkiye Raporundan sonra Avrupa Birliği ilerleme raporuna da değinmek istiyorum. Raporda şu ifadeler yer almıştır: Türkiye'nin sağlık sistemi Covid 19 salgının gereklerini sağlayacak güçtedir. Türkiye'nin sağlık sistemi herkese ücretsiz test ve tedavi imkanı sağlamıştır.



'Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır.'



Bakan Koca, bu standartların Türkiye'nin başarısının sadece bir kısmını değerlendirmeye dönük olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



'Temmuz ayından itibaren normalleşme dönemine geçtik, sınırlamalar kalktı, ülkeler arasında gidiş ve gelişler ülkelerin koyduğu günlük vaka sayılarının belli düzeyin altında olması şartıyla başladı. Bu yeni dönemin gereklerine uygun olarak kesitsel taramalar adını verdiğimiz virüs taramalarına başladık.'