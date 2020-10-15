Mesut Özil, Azerbaycan'a destek verince Almanlar çıldırdı!

Kardeş Azerbaycan'ın topraklarını işgalci Ermenistan kuvvetlerinden geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ederken, Türkiye, kardeş ülkeye verdiği desteğe devam ediyor.



Oyuncu Mesut Özil'in Azerbaycan'a destek vermesi Almanları çıldırttı.



Ermenistan'ın ateşkes anlaşmasını dahi ihlal ederek sivil yerleşkelere yaptığı saldırılar karşısında sessiz kalamayan isimlerin başında gelen dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla, adalet ve barış çağrısında bulundu.



MESUT ÖZİL ERMENİSTAN'A, 'GERİ ÇEKİL' ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU



Twitter hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir' sözüyle yaptığı paylaşımın ardından, 'Dağlık Karabağ bölgesi, uluslararası olarak Azerbaycan'ın bir parçası olarak kabul ediliyor ama illegal şekilde işgal edilmiş durumda. Ermenistan'ı Birleşmiş Milletler'in kararına uymaya ve silahlı çatışmaya son vermeye çağırıyorum' ifadeleriyle Ermenistan'ı kınayan ve barış çağrısında bulunan Özil, Alman basınını rahatsız etti.







ALMANLAR BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANINDA OLMASINDAN RAHATSIZ



Birçok konuda endişesini dile getirmekten çekinmeyen Özil, Türkiye karşıtı basın tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.



Alman Ntv gazetesi, 'Mesut Özil Erdoğan'ın elçiliğini üstlendi' başlıkla yazısında, Mesut Özil'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan yakınlığından duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi.



HAYDUT ERMENİSTAN'A DESTEK



Özil'in artık futbolcu değil, bir politikacı olduğunun iddia edildiği yazıda, Ermenistan'ın savaş suçları görmezden gelinirken, Azeybaycan'a yönelik suçlayıcı ifadeler de kullanıldı.



Mesut Özil'in yaptığı barış çağrısını kötüleyen gazete, işgalci kuvvetleri savunduğu yazıda, yaptığı itibarsızlaştırma çabasını da kanıtlamış oldu.

