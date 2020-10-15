Youtube videoları ile gönüllerde taht kuran Orhun Topkaya ününü yaşadığı şehir Eskişehir'den taşırdı ve Türkiye'ye Dünyaya duyurdu.



Köyde yaşayan bir kişinin yapması gereken günlük işleri yapan, yaptığı her şeyi de kayda alarak Youtube kanalına ekleyen Orhun Topkaya yemek videoları, eşeği psikopat koyunları, kuzuları ve tarım işleriyle gününü tamamlıyor.



Evli ve bir kızı olan Orhun Topkaya annesi, babası ve kardeşleriyle Eskişehir Seyitgazi Çukurca Köyü'nde yaşıyor.



Youtube'ye ilk başladığı dönemde ondört onbeş yıllık köpekleri Toroman ve Serbest'i kaybetmesi Orhun Topkaya kadar Youtube takipçilerini de üzmüştü.



Türkiye'den ve Avrupa'dan bir çok ülkede de takipçisi olan Orhun Topkaya'ya sürekli hediyeler ve ziyaretçiler geliyor.



İletişime geçmek isteyenler Orhun Topkaya instagram ve mail adresiyle iletişime geçebilirler.



Orhun Topkaya İnstagram: İnstagram/OrhunTopkaya

Orhun Topkaya Mail Adresi: [email protected]



Evli ve bir kızı olan Orhun Topkaya annesi, babası ve kardeşleriyle Eskişehir Seyitgazi Çukurca Köyü'nde yaşıyor.Youtube'ye ilk başladığı dönemde ondört onbeş yıllık köpekleri Toroman ve Serbest'i kaybetmesi Orhun Topkaya kadar Youtube takipçilerini de üzmüştü.Türkiye'den ve Avrupa'dan bir çok ülkede de takipçisi olan Orhun Topkaya'ya sürekli hediyeler ve ziyaretçiler geliyor.İletişime geçmek isteyenler Orhun Topkaya instagram ve mail adresiyle iletişime geçebilirler.Orhun Topkaya İnstagram:Orhun Topkaya Mail Adresi: