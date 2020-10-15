Koronaya karşı en avantajlı kan grubu!

Blood Advantages adlı dergide yayımlanan çalışmaların sonucu, pandeminin başlangıcından beri ortaya atılan kan gruplarının Covid-19’un şiddetinde belirleyici olduğu teorisine yeni kanıtlar ekledi, ancak bilim insanları daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.



POZİTİF TEST EDİLEN 0 KAN GRUBU DAHA DÜŞÜK!



Danimarka çalışması, Covid-19 testi pozitif çıkan 7 bin 422 kişiden sadece yüzde 38,4'ünün kan grubunun “0” olduğunu ortaya koydu. Buna karşın, A grubuna sahip olanların yüzde 44,4'ünün pozitif test edildiği belirtildi.



VENTİLATÖR İHTİYACI A VE AB GRUPLARINDA DAHA FAZLA



Diğer çalışmada ise Kanada'daki araştırmacılar, 95 ağır Covid-19 hastasını inceledi. Çalışmada, kan grubu A veya AB olanların, 0 ve B olan hastalara kıyasla yüzde 84 oranında daha fazla ventilatöre bağlanma ihtiyacı olduğu görüldü. 0 ve B grubunda ise entübasyon oranı yüzde 61 olarak açıklandı.



Kanada çalışması ayrıca, kan grubu A veya AB olanların yoğun bakım ünitesinde 4,5 gün daha uzun kaldığını buldu. Yoğun bakımda tedavi süresi 0 ve gruplarında ortalama 9 gün, A ve AB gruplarında ortalama 13,5 gün olarak ölçüldü.