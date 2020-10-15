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İstanbul'da yaşanan depremin ardından korkutan açıklama!

İstanbul'da yaşanan depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir açıklama geldi.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 19:11
İstanbul'da yaşanan depremin ardından korkutan açıklama!

İstanbul'da yaşanan 3.2'lik deprem birçok ilçede hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar büyük panik yaşadı. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Avcılar ilçesinde saat 16:55'te derinliği 4.8 kilometre olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den ise endişelendiren bir açıklama geldi.

Görür, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu kritik ifadelere yer verdi:

'Arkadaşlar, bugün Marmara'da meydana gelen 3.2'lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara'da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar.'

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