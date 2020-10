İsrail işgali genişletiyor!

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'dan (Barış Şimdi) yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) bünyesindeki Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulunun, dün ve bugünkü toplantılarında, Batı Şeria'daki onlarca Yahudi yerleşim biriminde 4 bin 948 konutun inşasını onayladığı belirtildi.



İsrail'in 2020'nin başından bu yana toplamda 12 bin 159 yeni konutun inşasına onay verdiğine işaret edilen açıklamada, Yüksek Planlama Kurulunun bir dizi yeni planı onaylamak için yıl sonuna kadar birkaç kez daha toplanabileceğine vurgu yapıldı.





BATI ŞERİA'DAKİ YERLEŞİM BİRİMİ İNŞA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR



İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor.



Filistin Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini hiçbir zaman durdurmadığı vurgulanmış, ABD ve İsrail'in kelime ve kavramlarla oynayarak Arap ülkelerinin "normalleşme oltasına" takılmasını sağladığı kaydedilmişti.



Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.



Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.



Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.