Irak Türkmenleri, Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Nutuk' iddiasına Türkmenlerden hem yalanlama, hem eleştiri geldi. Suriyeli Türkmenler CHP'den bir çöp bile almadıklarını ifade ederken, Iraklı Türkmenler de “CHP'den bir miktar erzak kolisi geldi ama Nutuk filan görmedik” ifadelerini kullandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik milliyetçilik eleştirilerine cevap vermişti. Kılıçdaroğlu “Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere kim yardım yaptı, biliyor musunuz? Biz yaptık. Ama bunun reklamını yapmadık. Suriye'deki Türkmenlere Mustafa Kemal'in Arapça Nutuk'unu gönderen biziz. Sen ne diyorsun kardeşim? Bizim işimiz reklam değil” ifadelerini kullanmıştı.



Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin Suriye ve Irak'taki Türkmenler açıklama yaptı. Suriye'deki Türkmenler iddiaya hem yalanladı, hem de tepki gösterdi. Suriye'deki Türkmen komutanlardan Ahmet Arnavut, “CHP'den bir çöp bile görmedik” dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerinin de içinde olduğu Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) terörist ilan ettiğini aktaran Ahmet Arnavut, “Onlar bize zulüm eden Esed rejimini destekledi. Ne Arapça, ne Türkçe Nutuk, ne de bir yardım gördük. Bize gelen silahlara bile teröristlere gidiyor diyerek itiraz ettiler. Biz CHP'den ziyandan başka şey görmedik, bizi kullanmasılar” dedi. “Sizin haberiniz olmadan yardım yapılmış olamaz mı?” sorumuza ise Arnavut şu cevabı verdi: “Bölgeye bir iğne bile girse haberimiz olur. Bizim halkımızın çoğu zaten ümmi, okuma yazma bilmez. Öyle bir şey yok.”



Irak'taki Türkmenler ise CHP'nin kendilerini iç politika malzemesi yapmasından rahatsız. Böyle bir polemiğin içinde yer almak istemedikleri için isminin yazılmasını istemeyen Türkmenler şunları kaydetti: 'DEAŞ'ın işgalinden sonra CHP'li Veli Ağbaba başkanlığında bir grup milletvekili bizi ziyaret etti. O dönem bölgede sınırlı sayıda erzak kolisi dağıtıldı. Biz Nutuk filan görmedik. Gönderdilerse bile biz Türküz, bize yine Arapça göndermişler onu da anlamadık. Ayrıca o dönem gelen CHP'li heyet bazı sözler vermişti. O sözlerin hiçbiri de tutulmadı.'



Kerkük'ün Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan da CHP'li bir heyetin 2014 yılında Kerkük'ü ziyaret ettiğini doğrulayarak şunları kaydetti:



“Bölgede bir miktar yardım kolisi dağıtıldı. Ancak paketlerde Arapça Nutuk yoktu. Bunun yanında Irak Türkmenlerinin genel sorunsallarında alanda CHP etkisini göremedik. Türkiye Ortadoğu'daki Türkmenlere insani önceliklerle Kızılay, AFAD, TİKA üzerinden yardım yapmaktadır. Örneğin PKK'nın alanda Türkmenlere saldırı ve tacizlerinde CHP yüksek perdeden ses çıktığını göremedik. Umarım Arapça Nutuk eserleri ana okuyucusu olan Arap toplumuna ulaşmıştır. Biz Türkçe okuyup yazan Türkleriz.''