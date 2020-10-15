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İBB 15 yıllık İSPARK görevlisini işten çıkarttı, ödemediği para için icraya verdi!

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 16 bin personeli işten çıkartırken kimine tazminatını vermedi kimine iftira attı kimine ise mobbing uyguladı. Ancak işten çıkartılanların çilesi bununla da kalmadı. Son olarak işten çıkartılan bir İSPARK personeline ödenmeyen para için icra gönderilerek geri istendi. Bu durum İBB’nin işten çıkarttıktan sonra bile mobinge devam ettiğini gözler önüne serdi.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 11:15
İBB 15 yıllık İSPARK görevlisini işten çıkarttı, ödemediği para için icraya verdi!

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bugüne kadar 16 bin İBB personelini işten çıkarttı. İşten çıkartırken çeşitli yöntemler izleyen İBB, kimi personele mobbing uyguladı, kimine iftira attı. Birçoğunu da tazminatını ödemeden çıkardı.

İŞTEN ATTIKTAN SONRADA MOBBİNG SÜRÜYOR

Farklı gerekçeler öne sürerek çıkarttığı personelin tazminatını vermeyen İBB, işten çıkarttıktan sonra da mobbingi devam ediyor.
İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi'nden işten çıkartılan bir personel, 15 yıllık tazminatını alamadı. İBB, personeli işten çıkartıldıktan sonra da 2 bin 723 lira fazladan ödeme yapıldığı gerekçesiyle icraya verdi.

ÖDENMEYEN PARA İCRA ARACILIĞIYLA İSTENDİ

İstanbul Anadolu 4. İcra Dairesi'ne verilen İSPARK eski çalışanından Haziran 2020 maaş bordosu ile fazladan ödenen avansın iadesini istendi. İcra Dairesi'nden yedi gün içerisinde 2 bin 723 lira fazladan ödemeyi geri iade etmesi gerektiği belirtildi. Ancak işten çıkartılan İSPARK personeline bu para hiç ödenmemişti!

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