HDP'li isim PKK operasyonunda tutuklandı!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 6 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenleyerek aralarında HDP'li Suruç Belediye Meclis üyesi İsmail Kaplan'ın da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Kaplan, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı. Diğer şüphelilerden Adalet Ç.'ye 'ev hapsi' verilirken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.