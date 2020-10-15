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Havadan görüntülendi! D-100 kilit!

Bolu'da, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinin 1 ay süreyle kapatılmasının ardından, D-100 Karayolu'nda yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan trafik yoğunluğu ve araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 00:44
Havadan görüntülendi! D-100 kilit!

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü derz yenileme çalışması nedeniyle Kaynaşlı Gişeleri-Abant Kavşağı arasında 1 ay süreyle trafiğe kapatıldı. Trafik ve karayolları ekipleri, çalışma nedeniyle Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüleri Kaynaşlı Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendirdi.



D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücüler, Abant Kavşağı'ndan yeniden otoyola katılarak seyahatlerine devam etti. TEM'in Ankara yönünün araç trafiğine kapatılmasının ardından D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimini kullanmak zorunda kalan sürücüler trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle tır ve kamyonların rampalarda yavaşlaması nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi.




D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde yaşanan trafik ve uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi. Otoyolun Ankara yönünde 1 ay sürecek çalışmanın 14 Kasım'da tamamlanması bekleniyor.

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