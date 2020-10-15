France 24'ten alçak yalan!

Türkiye aleyhine alçak ve yalan haberler yaparak batıyı Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışan Fransız medyası yeni bir provokasyona imza attı. Son haftalarda Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerilimler sonrasında Türkiye'de farklı illerde vatandaşların Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla sokağa çıkarak Azerbaycan'a destek vermesini hazmedemeyen France 24 haber sitesi, 5 Ekim tarihinde çekildiği iddia edilen konvoy görüntülerini 'Türkler, Ermeni mahallesine baskın düzenledi' başlığıyla duyurdu.











ERMENİ SOKAKLARI ARAÇLARLA KAPATILDI YALANI



Son yıllarda yalan haberleriyle dünya gündemini meşgul eden batı medyası bir skandala daha imza attı. Vatandaşların Azerbaycan halkına ve ordusuna manevi destek vermek üzere düzenlediği konvoyu baskın olarak duyuran Fransız medyası, Türklerin Ermenilerin yaşadığı mahalleleri araçlarla kapattığı yalanına da haberde yer verdi. Haberde, İstanbul merkezli bir gazetede çalışan bir gazetecinin yorumu da paylaşıldı. Polisin kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle bu konvoyları anında durdurması gerektiğini belirten gazeteci, yetkililerin bu saldırıları(sözde) umursamadığını ifade etti.









CEZAYİR TARİHLERİNE BAKSINLAR!



France 24'ün alçak provokasyonuna sert tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısı, 'Aliyev iki tane çakınca altta kalmak istemedilerse demek... Ne çocukça yalanlar bunlar? Ne ayıp... Cezayir tarihine bakıversinler... Utanmazlar.' ifadelerini kullandı.





'ERMENİ BARBARLARI KAHRAMAN AZERBAYCAN ORDUSUNDAN KURTARAMAYACAKSINIZ!'



Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise 'Allah! Allah! Ne hikmetse resimde hiç bir şiddet görüntüsü yok. Yalan ve provokatif haber yapmaktan vazgeçin. Ne yaparsanız yapın Ermeni barbarlarını kahraman Azerbaycan ordusundan kurtaramayacaksınız.' ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.