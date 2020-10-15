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Eskişehir'de Kovid-19 Nedeniyle Etkinlikler İptal Edildi

Eskişehir Valiliği’nin 13 Ekim itibarıyla etkinliklerin iptali ile ilgili almış olduğu karar nedeniyle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi etkinliklerini iptal edildiğini duyurdu.

Yaşam / 15 Ekim 2020 Perşembe 14:59
Eskişehir'de Kovid-19 Nedeniyle Etkinlikler İptal Edildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, açık ve kapalı alan fark etmeksizin vatandaşların katılım sağlayacağı etkinliklerin iptal edilmesinin yanı sıra, bazı atölye ve programların da çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir Valiliği tarafından 28 Ekim tarihine kadar her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, konser, şenlik, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, imza toplama, çadır kurma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş ya da poster asma, balon uçurma gibi her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılmasının yasaklanmasına karar verildi.

Kararın tebliğ edilmesi ile birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunu bilgilendirmek için yaptığı açıklamasında, Şehir Tiyatroları’nın 6 temsili, Senfoni Orkestrası’nın açık ve kapalı alanda düzenlenecek 2 ayrı konseri ve diğer birimlerin açık alan etkinlikleri iptal etiklerini kaydetti.

İptal edilen etkinlikler ile ilgili vatandaşların belediyenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından detaylı bilgi alabileceğini ifade eden yetkililer, farklı bir karar çıkmaması durumunda etkinliklerin pandemi kurallarına uygun bir şekilde 28 Ekim itibarıyla devam edeceğini belirtti.

Kaynak : AA

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