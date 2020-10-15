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Eski HDP'li milletvekili Altan Tan'dan PKK ile iş birliği itirafı

Eski milletvekili Altan Tan, HDP’nin terör örgütü PKK ile olan iş birliğini bir kez daha kanıtlayacak itiraflarda bulundu. Tan, "Gizlemek beyhude. Bu konuda daha çok ses çıkacak” şeklinde konuştu.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 10:54
Eski HDP'li milletvekili Altan Tan'dan PKK ile iş birliği itirafı

Eski HDP Sözcüsü ve Kars Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ayhan Bilgen'in HDP'nin PKK ile bağına yönelik eleştirisinin ardından bir açıklama da eski HDP milletvekili Altan Tan'dan geldi. Silahla demokrasi yan yana olmayacağını belirten Tan, "HDP, ya PKK'nın sürdürdüğü siyaseti sürdürecek ya da yeter diyecek. Bugün demokratik ülkelerde silahla, şiddetle, terörle varılacak bir yer yok." dedi.

"KAFAYI TOPRAĞA GÖMEREK GİZLEMEYE ÇALIŞMAK BEYHUDE"
Milletvekilli olduğu dönemdeyken de parti ve PKK arasındaki ilişkiyi bildiğini vurgulayan Tan, "Bazı şeyler biliniyor tabi. Herkesin bildiği, ayyuka çıkmış, tamamen ortaya çıkmış şeyleri gizlemeye çalışanlar da var. Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude" ifadelerini kullandı.

"HDP MARJİNAL SOL DIŞINDA TÜRKİYELİ TANIMIYOR"
HDP'nin Türkiye partisi olmadığını belirten Tan, "Önce Türkiye partisi tanımı yapalım. Türkiye partisi demek, Türkiye'nin eğitim sorunuyla, sağlık, ekonomi, dış politika, kalkınma sorunlarıyla, İslami sorunlarla, hulasa Türkiye toplumunu ilgilendiren bütün sorunlarla ilgili çözümleri olan parti demek. HDP bunu yapamadı. Ama CHP de yapamadı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin meselesi. TC devletini güçlendirmek demek, bütün katmanlarına inmek demek. HDP bunu yapamamıştır. HDP marjinal sol dışında Türkiyeli tanımıyor. Hani derler ya, eski İstanbul bıçkınları, kargadan başka kuş akaretlerden başka yokuş tanımam, dermiş. O hesap" diye konuştu.

Milletvekili

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