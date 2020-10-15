Ermeni propagandası yaparken rezil oldular!

Azerbaycan Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası karşı saldırı başlatmıştı. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı ezip geçerken, okyanus ötesinden Kim Kardashian, Ermeni propagandası yapmak isterken rezil oldu.



Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sivilleri de hedef alan alçak saldırıları sürerken Ermeni isimler de algı operasyonunu sürdürüyor.



Türkiye'ye karşı düşmanlığı ile bilinen Ermeni asıllı Kim Kardashian'ın şarkıcı eşi Kanye West, Ermeni bir arkadaşının 'Bizi ancak bir mucize kurtarabilir' sözlerine karşılık 'Ermensitan'a dua ediyorum' diyerek sosyal medyadan paylaşmıştı. West büyük tepki görünce bu paylaşımını silmek zorunda kaldı.





