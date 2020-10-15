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Ermeni cephesinde uyuşturucu zulası!

Kardeş ülke Azerbaycan, işgalci Ermenistan'dan topraklarını tek tek geri alıyor. Son olarak Azerbaycan ordusu tarafından ele geçirilen Ermeni ordusuna ait bir askeri askeri üste eroin, kokain ve esrar uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 18:35
Ermeni cephesinde uyuşturucu zulası!

Azerbaycan güçleri Ermenistan ordusunu ezip geçmeye devam ediyor. 

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Son olarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Ermeni ordusuna ait bir askeri askeri üste eroin, kokain ve esrar uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

ErmenistanAzerbaycan

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