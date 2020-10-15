USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Enis Berberoğlu kararının kaldırılmasında flaş karar!

CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verilen ‘Yeniden yargılamaya gerek yok’ kararına yapılan itiraz üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti toplandı. Kararı yeniden gözden geçiren mahkeme, avukatların yaptığı ‘kararın kaldırılması’ başvurusunu reddetti. Dosya bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 15:16
Enis Berberoğlu kararının kaldırılmasında flaş karar!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlanan MİT TIR'larının durdurulması görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kararı onamış milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.

AYM'YE BAŞVURDU
Cezasının kesinleştiğine ilişkin kararın 4 Haziran 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu (TBMM)'nda okunmasıyla milletvekilliği düşürülen CHP'li vekil Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi (AYM)'ne başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren AYM, şaşırtıcı bir kararla siyasi ve kişilik haklarının ihlal edildiğine karar vermişti. 25, 26 ve 27. dönem CHP vekili Enis Berberoğlu'nun 'Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal' edildiğine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği kararı görüşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetmişti.

Enis Berberoğlu'nun avukatları İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermiş, dilekçede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 Ekim tarihli kararının kaldırılması, yeniden yargılama ve durma kararı verilmesi talep etmişti.

İTİRAZA RET
İtiraz ardından flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 'yeniden yargılanmasına gerek olmadığı' kararını yeniden inceledi. Mahkeme, talebi reddederek dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

MilletvekiliCan Dündar

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı