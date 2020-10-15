Enis Berberoğlu kararının kaldırılmasında flaş karar!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlanan MİT TIR'larının durdurulması görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kararı onamış milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar vermişti.



AYM'YE BAŞVURDU

Cezasının kesinleştiğine ilişkin kararın 4 Haziran 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu (TBMM)'nda okunmasıyla milletvekilliği düşürülen CHP'li vekil Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesi (AYM)'ne başvurmuştu.



Başvuruyu değerlendiren AYM, şaşırtıcı bir kararla siyasi ve kişilik haklarının ihlal edildiğine karar vermişti. 25, 26 ve 27. dönem CHP vekili Enis Berberoğlu'nun 'Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal' edildiğine hükmetmişti.



Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği kararı görüşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetmişti.



Enis Berberoğlu'nun avukatları İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermiş, dilekçede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 Ekim tarihli kararının kaldırılması, yeniden yargılama ve durma kararı verilmesi talep etmişti.



İTİRAZA RET

İtiraz ardından flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 'yeniden yargılanmasına gerek olmadığı' kararını yeniden inceledi. Mahkeme, talebi reddederek dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.