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Dışişleri'nden flaş açıklama! Yunan bakan bekletildi iddiaları

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistanlı bakanın Türkiye havasahasına girmeden bekletildi iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, "Yunan bakanın uçağı kasıtlı bekletilmedi. Sahamıza girmeden bekletildiği yalan" ifadelerini kullandı.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 12:10
Dışişleri'nden flaş açıklama! Yunan bakan bekletildi iddiaları

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın havada bekletildiği iddialarına Ankara'dan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Dendias'ın uçuş planı sunmadan hareket ettiğini ve uçuş planının talep edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı 14 Ekim'de Irak'a götürüp getirmek üzere hava sahamızdan üst uçuş izni talep edilmiş, bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak'ta arızalanması üzerine, Yunanistan tarafı ikinci bir uçak tahsis etmiş, sözkonusu uçağın da aynı uçuş izin numarasıyla hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir.

Bakan Dendias'ın uçağının hava sahamıza girmeden önce bekletildiği haberleri kasıtlıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Sözkonusu uçak Irak'tan uçuş planı sunmadan kalkmıştır. Uçuş planları Eurocontrol sistemi aracılığıyla iletilmektedir. Planın iletilmediği bu sistemden de teyit edilmiştir. Anılan uçak hava sahamıza geldiğinde Irak makamlarından plan ivedilikle talep edilmiş, planın alınmasını müteakip uçuş emniyetle gerçekleştirilmiştir.

Tabiatıyla herhangi bir uçağın plansız bir şekilde uçması mümkün değildir. Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir.

Yunanistan

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