Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Çocuklarımızın ve gençlerimizin becerilerini heyecanlarını doğru mecralara yönlendirmemiz şart. Bu topraklarda doğup büyüyen her evladımız medeniyetini, tarihini, bizi biz yapan değerleri en iyi şekilde bilmeli ve hayatını buna göre kurgulamalıdır. Tıpkı Malazgirt'te, Niğbolu'da, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da olduğu gibi gerekirse canı pahasına savunacak bilinçte olmadıkça geleceğe güvenle bakamayız.
BİZLER ROBOT DEĞİL İNSAN YETİŞTİRMENİN DERDİNDE OLMALIYIZ
Bunların aksi olursa bir robot olma durumu olur ki biz robot değil insan yetiştirmenin peşinde olmalıyız. Bunun yolu da en doğru nesilleri yeiştirmemizden geçiyor. Bizim en büyük gücümüz devlet ve millet olarak birliğimizdir.
NEREDE ZULÜM VARSA BİZ SESSİZ KALMAYIZ
Nerede bir zulüm varsa Türkiye orada. Bize 'Bu kadar yayılmayın' deniyor. Ama orada zulüm var. Seyir mi edelim? Biz buna sessiz kalamayız. Tarih boyunca ecdadımızın getirip bize emanet ettiği bir görev var. Onun için biz durmaz. Gerekeni yaparız.
ERKEN SEÇİM
Çıkıyorlar erken seçim diyorlar. Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında erken seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin işleridir. Gelişmiş, gelişmekte olan bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz. Yeni Türkiye'de de ilan edilen tarih neyse ki bu tarih 2023'tür. Seçim o zaman yapılacak.