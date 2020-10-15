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CHP'li Belediyenin oyunu bozuldu!

CHP’li Büyükçekmece Belediyesi tarafından 20 katlı binaların yapılması amacıyla imara açılması istenen Albtros Parkı’nın imar değişiklik planı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne getirildi. Büyükçekmece Belediyesi’nin aldığı karar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde İBB AK Parti Grubu ve MHP Grubu tarafından kabul edilmedi. Yeşil alanın tamamı park olarak tescillendi

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 18:48
CHP'li Belediyenin oyunu bozuldu!

CHP'li Belediye'nin Albatros parkı ile ilgili rant kokan önerisi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde reddedildi. Büyükçekmece Belediyesi tarafından 20 katlı binaların yapılması amacıyla imara açılması istenen Albtros Parkı'nın imar değişiklik planı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Yeşil alanın tamamı park olarak tescillendi

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi ilçe sınırlarında bulunan ve sahile sınırı olan Albatros Parkı'nda turizm tesisi yapılması amacıyla 3 Mart'ta karar aldı.

20 katlı binaların yükseltilmesi kararına ilişkin imar değişiklik talebini Avrasya Gösteri Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis oturumunda gündeme getirildi. Mecliste görüşülen imar değişiklik talebi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi. Vatandaşın kullanımına kapatılan parkın ve alanın tamamını da yeşil alan olarak tescilledi.

İMAMOĞLU KABUL ETMEMİŞTİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında karara bağlanan karar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediyesi tarafından kabul edilememesi nedeniyle Ekim ayı 3'üncü oturumunda tekrar gündeme geldi.

İBB Meclisi'ne iade edilen Albatros Parkı'nda 20 katlı binaların yükselmesi yeniden istendi. Ranta açılmak istenen park ise Ekim ayındaki oturumda meclis karar sayısının çokluğu sağlanmasıyla ısrar karar olarak kabul edildi. Bu kararla Albatros parkının imara açılması bir kez daha önlendi.

Ak Parti

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