CHP'den linç kampanyası!

Enis Berberoğlu davasından bir türlü istediğini alamayan CHP şimdi de sosyal medyadan linç kampanyasına başladı.



"Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum olan Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi (AYM) hak ihlali kararı vermiş, ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına, hükmünün aynen ifasına karar vermişti.



Mahkeme heyeti, "Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun"a göre Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı verebileceğine, yeniden yargılama ve infazı hemen durma kararının Anayasa Mahkemesinin yetki alanı içerisinde olmadığına hükmetmişti. CHP'liler Berberoğlu'nun yeniden yargılanmamasına tepki gösterirken, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım da akşam saatlerinde sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesinin fotoğrafını paylaşarak, "Işıklar yanıyor" şeklindeki darbe çağrışımı yapan bir paylaşımda bulunmuştu.



KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL HEDEF GÖSTERDİ



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 Ekim'de verdiği kararın hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel başta olmak üzere parti yöneticileri bu mahkemeyi hedef aldı.



Kılıçdaroğlu, 13 Ekim'de mahkeme kararının hemen ardından Berberoğlu'nun yeniden yargılanmamasına tepki gösterirken Özel, mahkeme heyetini hakaret içeren ifadelerle eleştirdi. Özel doğrudan mahkeme başkanı hakkında ağır ifadeler de kullandı. Genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi de basın açıklaması yaparak, hoşlarına gitmeyen karar için mahkeme heyetine tepki gösterdi. CHP'nin yayın organı Halk TV de mahkeme başkanını hedef alan yayınlar yaptı.



TROLLER DEVREYE GİRDİ



CHP yöneticilerinin mahkemeyi hedef alan açıklamalarının ardından sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan gibi isimler de mahkeme başkanını isim vererek, saldıranlar arasında yer aldı.



Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay ve bazı HDP'liler de linçe katıldı. Terör örgütlerine ait hesapların katıldığı linç kampanyası birçok sahte, trol hesaplar üzerinden büyütüldü. Özellikle mahkeme başkanının hedef alındığı paylaşımlarda, hakimlere açık açık tehditler savruldu.







DÜNDAR ALMANYA'DAN SALDIRDI



MİT TIR'larıyla ilgili attığı ihanet manşetlerinin ardından yurtdışına kaçan Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ise Twitter üzerinden linç kampanyasına katıldı. Dündar, yayınladığı bir video ve tweetleri ile mahkeme başkanını itham dolu ifadelerle eleştirdi. Libya'da şehit olan MİT görevlilerini ifşa eden ve Dündar gibi yurtdışına kaçan Birgün gazetesi yazarı Erk Acarer de mahkeme başkanına seviyesiz bir dille saldırıda bulundu.





ÖRGÜT KARDEŞLİĞİ



Linç ortamını fırsat bilen FETÖ'cüler de saldırıya geçti. FETÖ'den ihraç edilen ve sosyal medya profiline "Devrik Savcı" yazan eski savcı Hasan Dursun, mahkeme heyeti hakkında yazdığı bir dizi tweette, bu mahkemenin DHKP-C ve PKK davalarında da mahkumiyet kararları vermesine tepki gösterdi.



Dursun, mahkeme başkanını "Yüzlerce Cemaat mensubunu haksızca tutuklayan, yargılayan ve cezalandıran Yeni Türkiye'nin hakimi O" ifadesiyle hedef alarak FETÖ'cülerin yargılanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Dursun'un bu tweetinin altına bazı vatandaşlar, "Desene adam tam bir vatan severmiş... Alkışı hak etmiş…" şeklinde mesajlar yazdı. FETÖ'den yargılanan Atilla Taş da mahkeme başkanını doğrudan hedef aldı.