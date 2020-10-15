USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Biden Trump karşılaşmasında ikinci sahne!

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın canlı yayında seçmenlerin karşısına çıkarak sorularını yanıtlayacağı duyuruldu.

Dünya / 15 Ekim 2020 Perşembe 22:50
Biden Trump karşılaşmasında ikinci sahne!

ABD'de seçimler yaklaşırken, Trump ve Biden arasında ipler gerilmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Miami'de Pere Sanat Müzesi'nde seçmenlerin çıkacağı duyuruldu. Seçmenlerin sorularının yanıtlanacağı bu etkinliğin ABD merkezi NBC televizyonundan canlı yayınlanacağı ve programın sunuculuğunu Savannah Guthrie'nin üstleneceği ifade edildi.

Öte yandan, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın da Philadelphia'da Ulusal Anayasa Merkezi'nde ABC televizyonunun programına katılacağı, bu programın sunuculuğunu ise George Stephanopoulos'un üstleneceği aktarıldı.

ADAYLAR İKİNCİ TARTIŞMA İÇİN ANLAŞAMAMIŞTI

Trump ve Biden'ın 15 Ekim'de yapılması planlanan tartışma programı, Başkan Trump'ın koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından iptal edilmişti. Başkan adaylarının kampanya ekipleri, ikinci tartışma tarihleri konusunda anlaşamadılar. Üçüncü tartışmanın ise 22 Ekim'de Tennessee eyaletindeki Nashville kentinde yapılacağı öğrenildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı