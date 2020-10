Baş Ağrısı Nedir?

Çoğu baş ağrısı bir zaman sonra kendi kendine veya hafif ağrı kesiciler yardımıyla kaybolur. Bazen hafif ve geçici rahatsızlık olsa da çok şiddetli baş ağrınız var ise ve geçen her zamanda bir iyileşme olmuyorsa mutlaka bir doktora danışmaları gerekir.



Baş ağrısı çeşitli şekillerde gelir: gerginlik, migren, sinüs ve küme baş ağrıları. Az sayıda vakada, baş ağrıları acil tıbbi müdahale gerektiren daha ciddi bir duruma işaret eder. Baş Ağrısı sebepleri, belirtileri, teşhisi ve tedavisi hakkında tüm bilgilere yazının devamında bulunmaktadır.



Bu yazıda anlatmış olduğumuz baş ağrısı ile alakalı olarak daha detaylı bilgiye ve merak ettiğiniz soruların cevabına uzmandoktor.net adresinden ulaşabilirsiniz.









Baş Ağrısı Belirtileri



Gerilim, baş ağrıları genellikle sabit bir basınca veya başın tamamını etkileyen donuk bir ağrıya neden olur. Çoğu durumda, yavaşça başlar, ağrı genellikle gözlerin üzerine odaklanır. Alında veya boynun arkasında bir sıkışma hissi vardır. Ağrı, aktivite ile kötüleşmeyen ve tipik olarak gerginlik kaynağı azaldığında iyileşen hafif ile orta derecede ağrı ile bir seferde saat veya gün sürebilir.



Küme baş ağrıları 'kümelerde' veya “gruplarda” ortaya çıkar ve ağrı her seferinde yaklaşık 15 dakika ila 3 saat sürer. Ağrı başın bir tarafı ile sınırlıdır ve aşırı derecede şiddetli olabilir. Genellikle baş ağrısının yanında kızarıklık ve gözün yırtılması, göz kapağının sarkması ve burun tıkanıklığı ve damlama gibi diğer semptomlar eşlik eder.

Migren hafif ila şiddetli arasında değişir. Genellikle tek taraflı baş ağrısı olarak ortaya çıkarlar, ancak bazen her iki tarafı da etkileyebilirler. Ağrının yeri, süresi ve yoğunluğu kişiden kişiye büyük ölçüde değişir.



Baş Ağrısı Nedenleri Nelerdir?



Baş ağrıları çeşitli faktörler tarafından tetiklenebilir. Baş ağrılarının en yaygın nedeni uzun süreli gerginlik veya strestir. Bunlara gerilim baş ağrıları veya kas kasılması baş ağrıları denir. Hemen herkes mutlaka hayatının bir zamanında baş ağrısı problemine maruz kalmıştır. Saç derisindeki, boynumuzdaki ve yüzümüzdeki kaslar sıkılır ve büzülür, spazmlara ve ağrıya neden olur.



Anksiyete, yorgunluk (örn; göz yorgunluğu) ve stres (örn; uzun konsantrasyon dönemleri) gibi psikolojik faktörlerin yanı sıra boyun zorlanması gibi mekanik faktörler (örneğin, bir bilgisayarda uzun süreler boyunca çalışmak) genellikle tipik bir türün arkasındaki suçlulardır.



Aşağıdakileri yapan bir baş ağrısı yaşarsanız acil tıbbi yardım almanız önemlidir;



● Günler veya haftalar içinde kötüleşirse

● Bozulmuş nörolojik fonksiyon (örn. denge kaybı, halsizlik, uyuşma veya konuşma bozukluğu) ve çift görme (inme sinyali verebilir) eşlik ederse

● Kalıcı bulantı ve kusma veya görme değişiklikleri eşlik ederse

● Nöbetler, zihinsel rahatsızlıklar ve bilinç kaybı eşlik ederse

● Ateş veya boyun tutulması ile ilişkilidir (menenjite işaret edebilir)

● Aniden büyük bir yoğunluk ile vurursa

● Uykudan uyandırır ya da uzanırken daha kötüleşiyorsa

● 40 yaşından sonra ilk kez meydana geldi ise



Baş ağrısı teşhisi, Sık ve şiddetli baş ağrılarınız varsa, doktor ciddi ve hayatı tehdit eden durumlar (örneğin inme, menenjit) şüphesi ile muayene eder ve gerekirse acil bakım başlatır. Ayrıca, düzenli olarak baş ağrınız varsa ve her zamanki baş ağrılarınızın düzeninde bir değişiklik yaşarsanız, doktora gidilmesi gerekmektedir.







Baş Ağrısı Tedavisi



Baş ağrısı teşhis edildikten sonra tedavi süreci başlamaktadır. Gerilim baş ağrılarına boyun gerilmesi, stres ve anksiyete gibi faktörler neden olduğu için, tedavi mümkünse stresli durumun ortadan kaldırılmasını içerir. Asetaminofen, ibuprofen veya naproksen gibi ağrı kesiciler almak ve rahatlamak, dinlenmek, zayıf duruş düzeltmek ve düzenli egzersiz yapmak baş ağrısının hafifletilmesine ve önlenmesine yardımcı olur.



Küme baş ağrıları reçetesiz satılan ilaçlara kötü yanıt verir. Oksijen tedavisi ve reçeteli ilaçlar yardımcı olur.



Sinüs baş ağrıları genellikle enfeksiyonu temizlemek için antibiyotik veya başka tedaviler gerektirir. Enfeksiyon geçtikten sonra baş ağrısı da gider. Enfeksiyon iyileşene kadar, ağrı kesici almak ağrıyı hafifletmeye yardımcı olmaktadır.



Migren, baş ağrıları hafifse asetaminofen veya ibuprofen gibi ağrı kesicilerle tedavi edilir.



Baş ağrısını geçirmek için internete bir çok bilgi dolaşmaktadır. Baş ağrısına iyi gelen bazı şeyler;



● Başa soğuk kompres uygulamak

● Kafaya aşırı basınç yapan materyalleri gevşetmek

● Sakız çiğnemekten kaçınmak

● Aşırıya kaçmadan kahve tüketmek

● Kafa ve boyun bölgesine masaj



Baş ağrısına aşağıda listelenen maddeler iyi gelmez;



● Alkollü içecekler

● Aşırı parlak ışıklar

● Yüksek miktarda çikolata

● Stres

● Aşırı sesli ortamlarda bulunma

● Çok fazla egzersiz

● Uykusuzluk

● Yüksek miktarlarda kafein

● Ani hava değişimi

● Susuz kalmak



Gebelikte Baş Ağrısı: Yetişkin kadınlar yetişkin erkeklerden daha fazla baş ağrısı yaşarlar ve genellikle bir kadının adet döngüsüne bağlanırlar. İlerleyen yaşla birlikte, hem kadınlar hem de erkekler daha az, daha az şiddetli baş ağrısına sahip olma eğilimindedir.



Çocuklarda Baş Ağrısı: Çocuklar da baş ağrısı olabilir, bazıları 10 yaşına ulaşmadan önce başlar. Araştırmalar ergenlikten önce baş ağrısının erkeklerde daha yaygın olduğunu, ancak bu eğilimin ergenlikten sonra tersine döndüğünü göstermektedir.



Bebeklerde Baş Ağrısı: Bebekler baş ağrısı yaşadığını anlayamadıkları için çeşitli huzursuzluk belirtileri, durmadan ağlama, yemek yemeği ya da süt emmeyi istememe gibi davranışlar ile durumunu belli eder.



Baş ağrısı problemini sık sık ve şiddetli şekilde yaşıyorsanız ya da baş ağrısı belirtilerini kendinizde gördüyseniz hastanelerin nöroloji bölümüne danışmanız gerekmektedir.