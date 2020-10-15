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Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret!

Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık açıklarında incelemelerde bulundu.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 21:47
Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık açıklarında sürpriz bir inceleme gerçekleştirdi. 

Bakan Soylu başkanlığındaki heyet, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığından hareket eden "Kaan 33" adlı TCSG-311 botuna binerek Ayvalık Adalar Bölgesi güzergahına geçti.

Yunanistan'ın sığınmacıları geri ittiği bölgeleri inceleyen Soylu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Cunda İskelesi'ne dönen Soylu, botta görevli askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi ayrıca gemi ziyaretçi defterini imzaladı.

Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü de eşlik etti.

Savaş Ünlü

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