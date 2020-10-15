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Azerbaycan şehitleri gece defnedildi!

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Terter kentinde defin için mezarlıkta bulunanları vurması sonucu hayatını kaybeden siviller, mezarlıklar gündüz vurulduğu için gece karanlığında defnedildi. Cenaze töreninde hayatını kaydeden Azerbaycanlı vatandaşların sevenleri gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden Perviz Orucov'un bir yaşında ikiz çocukları da cenaze töreninde babalarının ardından göz yaşı döktü.

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 21:37
Azerbaycan şehitleri gece defnedildi!

Ermenilerin alçak saldırısı sonrası şehit olan siviller, olası bir saldırı ihtimaline karşı gece defnedildi. 

Azerbaycan'da Terter'in Mamırlı köyünden olan Refika Emirova, tedavi gördüğü hastanede vefat ettikten sonra yakınları onu kent mezarlığına defnetmek istedi. Emirova'nın yakınları, defin işlemleri sırasında, Ermenistan tarafından ağır topçu saldırılarına maruz kaldı. Olay yerinde annesini defneden 56 yaşındaki İskender Emirov, damadı Perviz Orucov ile yakın akrabaları Vasıf Rüsemov ve Şakir Zamanov, hayatını kaybetti.

FERYATLAR YÜREKLERİ DAĞLADI

Emirov ve Orucov, Terter'in Mamırlı köyünde kılınan cenaze namazanın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında kadınlar, sevdiklerini feryat ve haykırışlarla son yolcuğuna uğurladı.

BİR KIZ VE BİR ERKEK ÇOCUĞU VARDI

Ermenistan saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarından Müşrek Hasanov, "İskender, annesini defnetmek için mezarlığa gitmişti. Maalesef defin işlemleri sırasında saldırı meydana geldi. 1 kız ve 1 erkek çocuğu vardı." ifadelerini kullandı.
Hasanov, saldırı sırasında yaklaşık 15 kişinin mezarlıkta olduğunu belirterek, "Maalesef damadım Perviz de olay yerinde hayatını kaybetti. Onun da ikiz çocukları vardı." dedi.

SALDIRI NEDENİYLE GECE DEFNEDİLDİLER

Mezarlığa ikinci saldırı yapılması ihtimalinin önüne geçmek için tedbir aldıklarını söyleyen Hasanov, "Normalde gündüz cenazelerimizi defnediyoruz ancak olası bir saldırı ihtimaline karşı gece defnetme kararı aldık." diye konuştu.
Ermeni saldırılarına karşı sivil şehitler gece karanlığında defnedildi
Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

ErmenistanAzerbaycan

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