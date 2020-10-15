AYM'de hukuk kariyeri olmayan tek üye: Engin Yıldırım

'Işıklı' twiti ile darbe imasında bulunduğu kaydedilen Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın ne akademi ne de iş hayatında AYM'ye seçilene kadar hukuk bulunmuyor. İktisat, Endüstriyel ilişkiler, Ekonomi ve Sosyal İlişkiler, İktisadı ve İdari Bilimler eğitimleri alan Yıldırım'ın buna karşın AYM'de yer bulabilmesi merak uyandırıyor.



ORTALIĞI KARIŞTIRDI



AYM Üyesi Engin Yıldırım, sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. AYM binasının gece çekilen bir fotoğrafını paylaşan Yıldırım, 'Işıklar yanıyor' notunu ekledi.Yıldırım'ın paylaşımının ardından ilk tepkiyi İçişleri Bakanlığı verdi. Bakanlık, Bakanlık binasının aynı şekilde ışıkları yanan bir fotoğrafını yayınlayarak 'Işıklarımız hiç sönmüyor' dedi.Sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar ve siyasilerden yoğun tepki alan Yıldırım, söz konusu paylaşımı silip önce 'Işıklar yanıyor' derken hukuk ışığını kastettim, başka ışıkları değil' iddiasında bulundu.



Son dakika gelen tepkilerin devam etmesi üzerine Yıldırım bu kez; 'Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım. Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir' diyerek hesabını gizledi.



KARİYERİNDE HUKUK YOK



Tartışmaların odağındaki üye Prof. Dr. Engin Yıldırım ise İstanbul Üniversitesinde okuduğu iktisat lisansının ardından gittiği İngiltere'de Warwick Üniversitesinde Endüstriyel İlişkiler yüksek lisansı, Manchester Üniversitesinde Ekonomi ve Sosyal İlişkiler'den doktora yapmış. Memleketi Sakarya'da Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler öğretim üyeliği ve dekanlık yapmasının ardından 2010'dan bu yana AYM üyeliği görevine devam ediyor. Yıldırım'ın hukuk alanında hiçbir kariyerinin olmaması dikkat çekici.



AYM'nin diğer üyeleri Basri Bağcı ve Selahaddin Menteş yargı dünyasının yakından tanıdığı isimler. Yıldız Seferinoğlu ise hem hukuk mezunu hem de adalet Bakanı Eski Yardımcısı. Serdar Özgüldür, Burhan Üstün, Celal Mümtaz Akıncı, Hasan Tahsin Gökcan ve Muhammed Emin Kuz da hukuk fakültesi mezunu



Yıldırım, 31 yaşında doçent, 36 yaşında profesör, 37 yaşında da dekan oldu.