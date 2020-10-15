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4 ilde Yıldırım-13 Bestler-Dereler Operasyonu başlatıldı!

İçişleri Bakanlığınca Şırnak, Siirt, Van, Hakkari’de Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH),polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 512 personel görev alıyor

Güncel / 15 Ekim 2020 Perşembe 11:32
4 ilde Yıldırım-13 Bestler-Dereler Operasyonu başlatıldı!

Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde “YILDIRIM-13 BESTLER DERELER” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.512) personel [(161) operasyonel tim] görev almaktadır.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam (124) terörist etkisiz hale getirildi, (53) işbirlikçi yakalandı, (190) mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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