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Yalova’da Atatürk üzerinden vurgun

CHP'li Yalova Belediyesi'nin, Yalova Cumhuriyet Meydanı'na 2015 yılında üzerinde Atatürk resminin yer aldığı 48 metrekarelik branda yaptırıp, 450 metrekare olarak gösterdiği ve yüksek faturalandırarak yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı.

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:57
Yalova’da Atatürk üzerinden vurgun

Yalova Belediyesi'nde 'ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın; Mustafa Kemal Atatürk üzerinden bile usulsüzlük ve yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı.

Yalova Belediyesi'nin, 2015 yılında Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk görselinin etrafına 48 metrekare ışıklı branda yaptırdığı, ancak ihaleyi alan firmaya 450 metrekarelik branda parası ödediği ortaya çıktı.



Belediyenin, Atatürk görselinin branda işi ihalesini alan firmaya 27 Ocak 2015 tarihinde kesilen faturada 18 bin 250 lira ödeme yaptığı ve brandanın boyutlarını 450 metrekare olarak gösterdiği belirlendi. Belediyenin söz konusu firmaya o tarihte normalde 48 metrekarelik branda için 2 bin lira ödemesi gerekiyordu. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk görselinin etrafına brandanın şu anda yenisinin bile 6 bin 500 liraya yapılabildiği öğrenildi.



Yalova Belediyesi'nde 'ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında Atatürk brandası yolsuzluğu yaptığı iddiasıyla dava açılması bekleniyor. Salman, Yalova Belediyesi'nde görev yaptığı süreçte 30 milyon liralık yolsuzluk yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada sanık oldu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.



Mustafa Kemal Atatürk

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