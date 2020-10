Vatan hainlerine sığınak, terör örgütlerine kalkan! İşte AYM'nin kirli sicili

İşte tarihleriyle AYM'nin kirli sicili:



AYM, TERÖRE DESTEĞİ FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ SAYDI! 19.12.2019

Kürtçe PKK Marşını okuyan ve marşın bitiminde; "Önderimiz Başkan Öcalan" diyerek terörist başının propagandasını yapan Meki Katar'ı Anayasa Mahkemesi akladı, terör propagandasını fikir özgürlüğü sayan manidar bir karara imza atarak devleti 9 bin 150 lira tazminat ödemeye mahkûm etti.



ANAYASA MAHKEMESİ TERÖR YANDAŞLARINA DEVLETİN KAPISINI AÇTI! 01.12.2019

AYM, CHP'nin talebi üzerine 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında getirilen memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı aranmasına yönelik düzenlemeyi iptal etti.



TERÖR BİLDİRİSİNE AYM'DEN TAM DESTEK! 26.07.2019

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) teröre destek veren sözde "Barış Bildirisi'ne" imza atan 40 akademisyenle ilgili verdiği hak ihlali kararı verdi.



VATAN HAİNİNE DESTEK VEREN HAKİME ÖDÜL! 22.02.2019

"Barış Bildirisi" başlığı altında terör örgütü PKK'ya destek veren imzacı akademisyenleri aklayan karara imza atan Anayasa Mahkemesi'nin vatan haini Can Dündar'ın tahliyesi için rapor yazan hakim Murat Şen'i de Anayasa mahkemesi genel sekreterliğine getirdiği öğrenildi.



MANKURT YETİŞTİRME MERKEZLERİNE AYM'DEN CANSUYU! 13.07.2015

FETÖ gibi emperyal silahlı bir çetenin üreme merkezi olan dershanelerin kapatılmasını öngören yasayı Anayasa Mahkemesi, oyçokluğu ile iptal etti.



AYM VATAN HAİNİ CAN DÜNDAR'I KURTARDI! 25 .02. 2016

Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet gazetesinde MİT TIR'ları görüntülerini deşifre eden Can Dündar hakkında verilen tutuklama kararının hak ihlali olduğunu belirtti, karar aldı. Vatan haini Dündar bu karardan yararlanıp yurt dışına kaçtı.



POLİSİN SUÇLA MÜCADELESİNE AYM'DEN DARBE! 30.04.2020

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin başvurusu üzerine polisin siber suçlarla mücadelesini zorlaştıran bir karara imza attı. Mahkeme, polisin sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının tespiti amacıyla internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmasına, sanal ortamda araştırma yapmasına yönelik kanun hükmünü iptal etti.



AYM'DEN VANDALİZME DESTEK! 11.09.2020

Anayasa Mahkemesi'nin "Şehirlerarası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez" hükmünü iptal ederek, vandalların önünü açtı.



AYM'YE GÖRE CASUSLUK SUÇ DEĞİL! 17.09.2020

Anayasa Mahkemesi; kamu hukukunu tersyüz ederek Enis Berberoğlu için hak ihlali kararı aldı. Berberoğlu'nun, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği ortaya çıkmıştı. Berberoğlu, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadiyla açıklamak" suçunu işlemişti.