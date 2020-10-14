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Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından bir gazetecinin "Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?" sorusuna, "3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak" şeklinde yanıt verdi.

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 22:08
Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi?" sorusuna cevap veren Bakan Koca, "Bu dönemde yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini biz bilmek istiyoruz. 2 hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubuyla ilgili vaka sayısını değerlendirip kademeli geçişe de geçmiş olacağız. O yüzden 3 haftalık sürecin sonucuna göre bir değerlendirme yapılacak." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ekim tarihli Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1671 artarak 340 bin 450 oldu. 57 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı kritik eşiği aşarak 9 bin 14'e çıktı. Tedavisi tamamlanan 1396 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 298 bin 368'e yükseldi.

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