Türk yazar Elif Şafak, işgalci Ermenistan'a destek verdi

Azerbaycan ile işgalci Ermenistan arasında devamlı yükselen Dağlık Karabağ geriliminde sanatçılar ve yazarlar da taraflarını belirliyor.



Kendilerini uluslararası hak savunucusu olarak lanse eden bazı yazarların da, uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait topraklarda insanlık suçu işleyen işgalci Ermenistan'ı desteklediği görüldü.



ELİF ŞAFAK'TAN ERMENİSTAN'A DESTEK

Azerbaycan tarafından oldukça bilinen ve geniş bir okur kitlesine sahip olan Elif Şafak, Twitter hesabından Ermenistan'ı destekleyen bir paylaşım yaptı.







ERMENİ ŞARKICININ PERFORMANSINI PAYLAŞTI

Şehirdeki tüm kitapçılarda kitapları satılan ünlü Türk yazar Elif Şafak, Şuşa kilisesinde çekilen Ermeni şarkıcı Simon Magakyan'ın performansını paylaştı.



KİTAP SATIŞLARI DURDURULDU

HDP'ye verdiği destekle bilinen Elif Şafak'ın kitaplarının, Azerbaycan'daki çoğu kitapçıda satışlarının durdurulduğu da öğrenildi.

