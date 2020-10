Türk Bilim insanları geliştirdi!

Türk bilim insanları, konoravirüs testlerinin duyarlılığını 20 kat artıran yeni bir yöntem geliştirerek hastalığa daha hızlı ve güvenilir şekilde tanı koymanın yolunu açtı.



Sabah'te yer alan habere göre özel bir üniversitenin öğretim üyeleri tarafından geliştirilen yeni test, Kovid-19'u saptamak için tüm dünyada kullanılan PCR ve antijen testlerinin duyarlılığını 20 kat artırarak testlerin daha hızlı yapılması ve doğruluk oranının artmasının yolunu açıyor. Bu testle burundan sürüntü alınması yerine hastanın birkaç yudum suyla gargara yapıp ağzını çalkalaması yeterli oluyor. Yani gargarayla 5 dakikada kovid -19 testi yapılmış oluyor.



Üniversitenin Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ve Tıp Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Can, "MyMagiCon" ismi verilen yöntemle Kovid-19'u tespit ediyor. Dünyada ilk ve tek olan bu yeni yöntem, PCR testi olarak bilinen Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PZT) ve antijen testlerinin duyarlılığını artırarak test sonuçlarının doğruluk oranını yükseltiyor. Prof. Dr. Kocagöz, Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın destekçisi "Foundation for Innovative New Diognostics" (www.finddx.org) vakfından aldıkları proje desteği ile tüberküloz tanısını kolaylaştırmak amacıyla 1.5 yıldan bu yana üzerinde çalıştıkları yöntemi, Kovid-19 virüsü tanısına uyarladıklarını belirtti. Yöntem sayesinde antijen testlerinin hızlı ve doğru sonuç vermesinin olanaklı hale geldiğini belirten Prof. Dr. Kocagöz, "Yöntemimiz; havaalanlarında, hastanelerin acil servislerinde ya da filyasyon ekiplerinin evlerde tanı alma işlerini kolaylaştıracak. Antijen testlerinin duyarlılığını artırdığı için kişinin enfekte olup olmadığını yarım saat içinde daha doğru bir şekilde tespit etmek olanaklı hale gelecek. Testlerin kısa zamanda daha doğru şekilde sonuç vermesi, hasta olan kişilerde izolasyon tedbiri alınabilmesini sağlayacak. Böylece salgının kontrolü açısından önemli bir kazanım da sağlayacak" dedi.



5 DAKİKADA KORONAVİRÜS TESTİ



Geliştirilen bu yeni yöntemle, Kovid-19 tanısı koymak için yapılan sürüntü alımına da son verildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kocagöz, "Yöntemimizde kişinin, bir iki yudum içme suyunu ağzına alması, gargara yapıp ağız içinde çalkaladıktan sonra bu suyu bir kaba koyması yeterli. Daha sonra geliştirdiğimiz MyMagiCon tüpü içerisine bu örnekten 20 ml sıvı alıp koyuyoruz. Tüpün içindeki polimer hızla su ve küçük molekülleri çekerek virüsleri konsantre hale getiriyor. Bu işlem 5 dakika sürüyor. Çalışmalarının duyulmasıyla dünyadan da yoğun talep almaya başladık" dedi.