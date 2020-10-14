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Skandal tweete tepkiler dinmedi! İstifa çağrısı gündem oldu!

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabı twitter'dan "Işıklar yanıyor" paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu. Darbe iması olduğu öne sürülen paylaşıma tepkiler çığ gibi büyürken istifa çağrıları yapıldı.

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 21:40
Skandal tweete tepkiler dinmedi! İstifa çağrısı gündem oldu!

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın skandal 'ışıklar yanıyor' tweetine tepkiler bugün de dinmedi. 

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı darbe iması gündeme bomba gibi düştü. Yıldırım'ın Enis Berberoğlu için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara ilişkin "ışıklar yanıyor" paylaşımı darbe iması olarak yorumlanırken sosyal medyadan istifa çağrıları yapıldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Engin Yıldırım'ın attığı tweetin hiçbir mazereti olmayacağını söyleyerek, paylaşımın darbeyi çağrıştıran ve ima eden vahim bir açıklama olduğunu ifade etti. Akçay, Yıldırım'ın AYM üyeliğinden istifa etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Anayasa Mahkemesi'nin kendi üyesinin Anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemesi gerektiğini söyledi. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş ise Yıldırım'ın paylaşımının tehdit iması olduğunu söyleyerek hiçbir kurum ya da kişinin milli iradeye gözdağı veremeyeceğini belirtti.

TEPKİLER ÜZERİNE KIVIRDI

Peş peşe gelen tepkiler üzerine twitter hesabını korumaya alan Engin Yıldırım, gecenin üçüncü tweetiyle sözlerine açıklama getirdi. Yıldırım, paylaşımının maksadını aştığını ve darbe imasında bulunmadığını söyledi.

Ak PartiErkan AkçayMilletvekiliMehmet MuşÖmer Çelik

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