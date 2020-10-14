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Şentop'tan AYM üyesine tepki!

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın, darbe imalı skandal paylaşımına bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi... "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar"

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:52
Şentop'tan AYM üyesine tepki!

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi. Şentop, 'Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar' dedi.

AYM GELEN TEPKİLER ÜZERİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın, darbe çağrışımı yapan, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı sonrası sıcak bir gelişme yaşandı. AYM, gelen tepkiler üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı.

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