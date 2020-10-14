USD (Alış - Satış) : 7,92 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,30 - 9,32

Paşinyan duyurdu! Ermenistan geri çekildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Dünya / 14 Ekim 2020 Çarşamba 15:18
Paşinyan duyurdu! Ermenistan geri çekildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın bazı noktalarından geri çekilmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, "Çok sayıda askeri kaybımız var. Bu çetin dönemdə öz rolünü yerine getirdiği için Rusya, ABD ve Fransa'ya teşekkür ederim. En çok da Vladimir Putin'e minnettarım. Azerbaycan'ın saldırı planlarının farkındayız. Bu nedenle ordumuz taktik olarak kuzey-doğu ve güneyde geri çekildi. Yani ordumuz taktiki olarak geri çekilmiştir" dedi.

Azerbaycan ordusundan tarihi zafer
Azərbaycan Ordusu 27 sene sonra Füzuli rayonunun Karadağlı, Hatunbulak, Garakollu köylerini, Hocavend rayonunun ise Bulutan, Melikcanlı, Kemrrtük, Tekr, Tağaseryi Ermenistan'dan geri aldı

FransaErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı