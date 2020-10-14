Masterchef'te haftanın ilk adayları belli oldu!



MasterChef'te heyecan devam ediyor. Her salı günü olduğu gibi bu akşam yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef eleme adayları kimler? Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?



DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



MasterChef'in bu haftaki ilk dokunulmazlık oyunundan Mavi takım galip geldi. Böylelikle Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar.



ELEME ADAYLARI KİMLER?



MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyunu sona erdi. Şefler tadım yaptı ve dokunulmazlığı kazanan ismi Ayyüce oldu. Ayyüce ilk eleme adayı olarak Didem'in ismini verdi. Diğer eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Özgül oldu.



MAVİ TAKIM



Uğur



Furkan



Emir



Esra



Tanya



Berker



Ebru



KIRMIZI TAKIM



Sefa



Barbaros



Serhat



Eray



Ayyüce



Özgül



Didem