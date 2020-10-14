Küçük Trump'ta korona oldu!

Geçtiğimiz günlerde Başkan Donald Trump ve karısı koronavirüse yakalanmıştı. Günler sonra Başkan Trump'ın oğlu Barron Trump'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.



Melanie Trump yaptığı açıklamada oğlunun virüse yakalandığını doğruladı. Melania Trump, "Neyse ki o güçlü bir genç ve hiçbir belirti göstermedi. Bir şekilde üçümüzün aynı anda bunu yaşadığına sevindim, böylece birbirimize bakabildik.' ifadelerini kullandı.







