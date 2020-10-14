Korona virüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplanacak! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında

Korona virüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak.



13 EKİM TABLOSU



Öte yandan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 114 bin 992 Kovid-19 testi yapıldı, 1632 kişiye hastalık tanısı konuldu.



Son 24 saatte 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1314 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 296 bin 972'ye çıktı.



