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Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e destek mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e destek mektubu gönderdi.

Siyaset / 14 Ekim 2020 Çarşamba 16:29
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e destek mektubu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup göndererek, Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları sonucu şehit düzen Azerbaycanlılara başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu mektubunda, “27 Eylül 2020 sabahı Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu ile sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılar nedeniyle başlatılan ve işgal altındaki topraklarınızın kurtarılmasını hedefleyen harekâtta şehit düşen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimi iletiyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin karşı harekâtı neticesinde 30 yıla yakın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarının kurtarılmasına başlandığını haberlerini memnuniyetle izlediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

“Vatan topraklarınızın esaretten kurtuluşu şimdiden mübarek olsun. Uluslararası toplum, Azerbaycan topraklarının yıllardır işgal altında kalmasına ve 1 milyonu aşkın kaçkın ve göçkünün yurtlarından koparılmasına bir çözüm bulamamıştır. Bugün, ata topraklarında doğmamış, oraları görmeden büyümüş nesiller, Azerbaycan'ın topraklarını tamamen işgalden kurtaracağı günleri heyecanla beklemektedir. Moskova'da varılan geçici ateşkesin sorunun çözümü için yeni bir fırsat yaratmasını umut ediyor ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu topraklardan tamamen çekilmesini kayıtsız bir şart olarak görüyoruz. Ermenistan'ın bunun yerine savaşı tüm Azerbaycan sathına yaymak için Gence, Berde, Mingeçevir gibi yerleşim yerlerine roket saldırıları düzenleyerek yeni sivil can kayıplarına yol açmasını ise lanetliyoruz. Tarih ve uluslararası hukuk bakımından haklı olan Azerbaycan'ın sahada olduğu gibi diplomasi masasında da üstünlüğünü göstereceğine, haklı davasını sonuna kadar savunarak Yukarı Karabağ'ın yeniden Azerbaycan topraklarına katılmasını sağlayacağına inanıyoruz. Yüreklerimiz Azerbaycan için çarpmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de vurguladığı üzere Azerbaycan'ın dertleri kendi dertlerimiz ve sevinçleri kendi sevinçlerimizdir.”
Kaynak : İHA

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Kemal KılıçdaroğluAzerbaycanCumhuriyet Halk Partisi

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