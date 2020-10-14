İmamoğlu'nun tiyatro kadrosunda kimler var kimler!

İmamoğlu'nun sözde liyakat sevdası yine lafta kaldı. Vatandaşa hiçbir faydası bulunmayan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tiyatro kadrosunda olan isimler pes dedirtti.



AK Parti'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB Şehir Tiyatroları'nda 550 kişi sahne alabilecek sanatçı varken 40 kişiye görev verildiğini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sanatçıları boşta bekletiliyor. Bunun yanında 36 oyun dışarıdan satın alınmış. Şehir Tiyatroları'nın kendi ürettiği sadece 6 oyun var. Bunlardan da şu anda 3 tanesi sahneleniyor. Aslında 'engelleniyor' lafı bir bahane" dedi.



"ŞEHİR TİYATROLARI'NA İSPER ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMLARI YAPILMAK İSTENİYOR"



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2'nci oturumu dün Avrasya Gösteri Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda toplandı.



Gündem maddelerinin görüşüldüğü esnada sözleşmeli sanatçıların vizeleme işleminin yapılması tartışıldı. CHP grubu, "AK Parti grubu bazı isimlerin üstünü çiziyor" iddiasında bulundu. İBB Hukuk Komisyon Başkanı Muhammet Kaynar, İBB yönetiminin Şehir Tiyatroları'na İSPER üzerinden personel alımları yaptığını söyledi.



"MALİYECİ, MUHASEBECİ VE TARİHÇİ SANATÇI KADROSUNDAN ŞEHİR TİYATROLARI'NA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR"



Muhammed Kaynar şunları söyledi:



"Sözleşmeli personeller zaten rutin olarak vizelendiriliyor. Burada şu anda yapılmak istenen yeni sanatçıların alınması işlemidir. Hem pandemi dönemindeyiz zaten herhangi bir şekilde bir faaliyet yok mevcut sanatçılar zaten boşta bekletiliyor onlarla ilgili de herhangi bir görevlendirme söz konusu değil. Ama kademe kademe buralara yerleştirmelere devam ediliyor. Engellenmeye çalışılan şey buraların hızlı bir şekilde kadrolaşmasının önüne geçilmesidir. Yoksa Orkestralar Şube Müdürlüğü'nün mevcut sanatçılar ile ilgili herhangi bir sorun yoktur. Burada sanatçı olarak teklif edilen kişilerin bazılarının sanatçı da değil, maliyeci, muhasebeci ve tarihçi var ve sanatçı kadrosundan buralara alınmaya çalışılıyor."

