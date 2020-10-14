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Ermenistan ordusu kimyasal silah kullanıyor!

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'da sivillere ve sivil yerleşim yerlerine misket bombası ve fosfor gazı ile saldırdığı tespit edildi

Güncel / 14 Ekim 2020 Çarşamba 23:54
Ermenistan ordusu kimyasal silah kullanıyor!

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı ezerek yoluna devam ediyor. Köşeye sıkışan Paşinyan ve köpekleri her türlü alçaklığı deniyor. 

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda, zaman zaman patlamamış bombalara ve mühimmatlara da rastlanıyor. Bombalar içerisinde savaş hukukunda kullanılması yasak olan misket bombası ve fosfor gazının kullanıldığı Azerbaycan askeri yetkililer tarafından tespit edildi.

"ERMENİSTAN, ULUSLARARASI KANUNLARI ÇİĞNİYOR"

Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev, Ermenistan’ın kanunları çiğneyerek sivilleri hedef aldığını söyledi. Saldırılarda sivil halkın yaşadığı yerleşim yerlerindeki binaların dahi zarar gördüğünü de ifade eden Aliyev, Ermenistan’ın Rusya menşeli silahları kullandığını aralarında misket bombası ve fosfor gazının olduğunu da ifade etti.

"MİSKET BOMBASI VE FOSFOR GAZI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Azerbaycan Hukuki ve İnsan Hakları Meseleleri Daire Başkanı Yarbay Samet Aliyev şöyle konuştu:

"Ermenistan tarafından atılan Fuzuli, Yevlax, Goranboy, Gence ve Terter arazilerinde 88 patlamayan bomba, 863 mühimmat, 2 drone, 178 roket mermisi bulundu. Ayrıca Ermenistan SKAT, Tocka-u roket sistemi, misket bombası ve fosfor gazı kullanıyor. Misket bombası ve fosfor gazı silahlı kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

FOSFOR GAZI VE MİSKET BOMBASI

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir. Misket bombası ise ‘Salkım bomba’ olarak da anılır. Bomba içinde bombalar barındıran bu silah atıldığı yerde çok geniş alana yayılarak büyük zarar vermektedir.

ErmenistanAzerbaycanFuzuli

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