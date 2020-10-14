Erdoğan'dan TTB'ye çok sert tepki!

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TTB hakkında yaptığı açıklama:



'Türk Tabipler Birliği başta olmak meslek kuruluşlarının çarpıklıklar tahammül edilemez seviyededir.



Türkiye'nin çözmesi gereken bir mesele de meslek kuruluşlarının sürdürülemez hale gelmiş çarpık yapısıdır. Barolarla ilgili sıkıntının çözümü konusunda önemli bir adım atmıştık. Türk Tabibler Birliği başta olmak üzere - düşünebiliyormusunuz terör örgütünden birini getirip başına koydular- değerli arkadaşlar bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir.



Bu hükümetin en başarılı olduğu alanlardan bir tanesi sağlıktır. Bu hükümete kalkıpta hala çirkin yaklaşımlar içinde bulunmak kabul edilebilir bir şey değildir. Bütün hastanelerimizle farklı bir dönemi yaşıyoruz. Bunlar buralardaki yapmaları gerek görevleri yerine getirmiyor ama saygısızlık hakarette varlar. Çoklu baro sisteminde yaptığımız gibi, Türk Tabipler Birliği ve diğer meslek odalarında yapmak durumundayız ve bu konudaki çalışmayı başarılı bir şekilde sürdüreceğimize inanıyorum.



Bu kuruluşlar uygulamada da amacından sapmıştır. Terör örgütünü savunmak bir meslek kuruluşunun görevi olamaz? Suriye'de kendi halkını katleden bir zalimle hareket eden terör örgütünü övmek bir meslek kuruluşunun görevi olamaz? Vatan topraklarını kurtarmak için çabalayan Azerbaycan'ı hedef almak bir meslek kuruluşunun görevi olamaz!



26-27 tane kuruluş var. Bunların her biri için bu adımı atmamız lazım. Cumhur İttifakı olarak bu adımı süratle atmamız lazım. Bunun için zaman kaybına tahammülümüz yok. Diğer partiler katılır, katılmaz. Onlarla da görüşmeler yapılır. Gereken hazırlıkları süratle yapmanızı istiyorum. Mümkünse diğer partilerin desteğini alarak, değilse de Cumhur İttifakı olarak bu adımı atalım. Bütçe Komisyonu'ndan sonra ilk iş bu olmalıdır. TTB'nin başındaki 'Türk' ifadesi bunlara yakışmıyor. Zaten nefret ediyorlar. Onların elinden bunu almamız lazım. Türkiye'nin hassasiyetlerini yansıtan, demokratik bir yapıya kavuşturmamız şarttır. Bir avuç ideolojik insanın insafına doktorlarımızı bırakamayız. Milletimiz için en doğrusu ne ise, onu hayata geçireceğiz. Belki de bu yaşananlar meslek kuruluşlarının yapılanmasının köklü bir şekilde ele alınması ile hayırlı sonuçlara vesile olacaktır. Meselenin bu boyutunu da kamuoyuna sunuyorum.'

