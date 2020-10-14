Erdoğan'a 1300 yıllık hediye!

Mut ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Haydarköy Mahallesi'ndeki zeytin ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23 Aralık 2009 tarihli 5577 sayılı kararı ile 'anıt ağaç' olarak tescil edildi. 10 Şubat 2010'da ise bin 300 yıllık olduğu belirlendikten sonra bölgeye gidenlerin uğrak yeri haline gelen ağacın meyvesi ve yağı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek olması ile gündeme geldi.



"ZEYTİNİ VE YAĞI BAŞKANIMIZA HEDİYE EDECEĞİZ"

Mut'un zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Çelik, "Ağacımızın bin 300 yıl önce dikildiği ya da kendinden oluştuğu tescillendi.



Bu, ilçemizin zeytin sektöründe çok önemli bir yere sahip olduğu, zeytinin anavatanının Mut olduğunun tescil edildiği anlamına gelmektedir. Ağacımızdan toplayacağımız zeytinimizi ve sıktıracağımız zeytinyağımızı Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e hediye edeceğiz" dedi.



HASADA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER BAŞLANACAK

Gövde çapı 6 metre 28 santimetre olan tarihi ağacın meyvesi ve yağı, hasat sezonunun açılması ile birlikte Başkan Erdoğan'ın sofrasında yer almak için gün saymaya başladı. Tarihi ağacın hasadına önümüzdeki günlerde başlanacak.