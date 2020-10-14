Emine Erdoğan'dan anlamlı çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.



Emine Erdoğan Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:



"Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılay’ın ‘her ev bir okul olsun’ kampanyasına destek olmaya davet ediyorum. #SensizOlmaz"