Bakan Varank 'Son dönemin en kritik yapısal reformu' sözleriyle duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz." açıklamasında bulundu.



Varank, "Sanayileşme İcra Komitesi ile mevcut kabiliyetlerimizi daha üst basamaklara taşıyacak küresel rekabetin vazgeçilmez bir oyuncusu olacağız." dedi.