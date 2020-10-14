Azerbaycan'dan tokat yiyen Paşinyan yasta!

Azerbaycan ordusu karşısında, işgal ettikleri topraklardan arkalarına bakmadan kaçan Ermeni askerleri canlarını kurtardı.



Gafil avlanan işgalci askerler ise Türk SİHA'larının atışlarıyla can verdi.



PAŞİNYAN DA MORAL VERDİ



27 Eylül'den bu yana bölgede süren operasyonlarda birçok kayıp veren Ermenistan'da askerin moralini yükseltmek için üretilen görsel içeriklerin ardından Başbakan Nikol Paşinyan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



"YAS TUTUYORUM"



Eğilerek poz verdiği bir fotoğrafı paylaşan Paşinyan, paylaşımına, "Ülkemiz için canını veren şehitlerimizin yasını tutuyorum" notunu düştü.



Paşinyan, hukuksuzca 30 yıla yakın bir süredir işgal altında tuttukları topraklardan "ülkemiz" şeklinde söz etmesi ise gözlerden kaçmadı.