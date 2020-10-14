AYM'den darbe kokan paylaşım sonrası olağanüstü toplantı kararı!

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın, darbe çağrışımı yapan, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı sonrası sıcak bir gelişme yaşandı. AYM, gelen tepkiler üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı.



NE OLMUŞTU?



Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, dün kişisel sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.



Yıldırım, Twitter hesabından AYM binasının gece görüntüsünü paylaştı, 'Işıklar yanıyor' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede büyük kaos yarattı. Sosyal medyada binlerce kiş darbe imalı paylaşıma sert tepki gösterdi.



Siyasilerden de art arda açıklamalar geldi. Kendini muhalif tanımlayan bazı yazarlar ve sözde sanatçılar AYM Üyesinin paylaşımına destek verdi.



'IŞIKLAR YANIYOR' MESAJI NE ANLAMA GELİYOR?



'Işıklar yanıyor' mesajı, darbe dönemlerinin sembollerinden biri. Konuyu 32.Gün isimli program için hazırlanan belgesel oldukça açık şekilde özetliyor. Genelkurmay Başkanlığı, vesayet döneminde rahatsız olduğu kararların ardından ışıkları yakarak görüşmeler gerçekleştiriyordu. Kriz gecelerinde gözler sürekli olarak Genelkurmay Başkanlığı'nın ışıklarına çevriliyordu.



Yıldırım, paylaşımı ile, darbe dönemlerine atıfta bulundu.



ENGİN YILDIRIM SKANDAL PAYLAŞIMI NEDEN YAPTI?



Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun kesinleşen cezası nedeniyle vekilliği düşürüldü. CHP davayı AYM'ye götürdü. AYM, Enis Berberoğlu dosyasını görüştü, 'Hak ihlali' kararı verdi.



Gözler İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Mahkeme, AYM'nin verdiği hak ihlali kararının ardından Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.



Yıldırım, mahkemenin AYM'nin kararına direnmesi sonrası darbe imalı paylaşımı gerçekleştirdi.

