AYM'den 'darbe iması' polemiği ile ilgili açıklama

AYM'nin açıklaması şöyle:



'Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00'de toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır:



Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.'