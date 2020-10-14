Avusturya Başbakanı Kurz’dan Türkiye hakkında küstah tehdit!

Geçmişte Türkiye için nefte söylemlerinde bulunan ve 'Türkiye'nin AB'de yeri yok' ifadelerini kullanan AB'li liderlerden Sebastian Kurz yaptığı son dakika açıklamasında çirkin ifadelerle yine Türkiye'ye saldırdı. AB üyelik süreciyle ilgili modası geçmiş tehditler de savuran Kurz Yunanistan'ın hukuk tanımaz girişimlerini yasal, Türkiye'nin hakkı olanı almasını ise hukuksuzluk olarak niteledi!



AÇIKÇA TARAF OLDUĞUNU BELİRTİP TÜRKİYE'YE SALDIRDI!



Milli araştırma gemilerimizin suda olmasından rahatsız olduğunu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'ı destekleyeceğini açıklayan Avusturya Başbakanı Kurz, Ankara'nın Oruç Reis sismik araştırma gemisini bakımların ardından yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine ilişkin yaptığı açıklamada 'Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir' dedi.



KURZ'DAN TÜRKİYE'YE KÜSTAH SUÇLAMA VE TEHDİT!



Türkiye'ye yönelik olarak Oruç Reis sismik araştırma gemisini bakımları tamamlandıktan sonra yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesi konusunda gerilimi tırmandıracak açıklamalar yapan Almanya'nın ardından Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da küstah açıklamalar yaptı.



TÜRKİYE'NİN HAKKI OLANI ALMASINA 'HUKUKSUZLUK' DEDİ!



Oruç Reis gemisinin Yunanistan karasularında yaptığı keşif faaliyetlerini ve 'Kapalı Maraş'ın açılmasını kınıyorum. Her iki adım da uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor.



YAPTIRIM TEHDİDİ!



Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalır.'



HIZINI ALAMADI VE BAYATLAMIŞ ÜYELİK TEHDİDİNİ DE YİNELEDİ!



Kurz yaptığı son dakika çıkışında 'Türkiye'nin AB ile üyelik müzakereleri durdurulmalı' ifadelerini de kullandı.



Kurz, daha önce de 'Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesi ve Ankara'ya AB yaptırımlarının uygulanması gerektiğini' ifade etmişti.



HER FIRSATTA TÜRK DÜŞMANLIĞI…



Yine Kurz daha önce Alman Bild gazetesine verdiği röportajda da 'Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) yeri yok' demişti.