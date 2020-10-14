Ankara Gar katliamı davasında cezalar onandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili 9 sanığa 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanığa da örgüt üyeliğinden değişik yıllarda verilen hapis cezaları İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.